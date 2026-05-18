Участник программы "Время героев" стал заместителем губернатора ЕАО

Отмечается, что Джафаров на новой должности будет отвечать за вопросы, связанные со специальной военной операцией. Среди прочего это координация работы по поддержке участников СВО и членов их семей, увековечивание памяти о героях, оказание содействия волонтерским группам.

Комментируя свое назначение, Джафаров подчеркнул важность развития системы, при которой ни один запрос от участника СВО или его семьи не останется без ответа. Так, по словам участника программы, в России уже формируется единый контур адресной помощи – от федеральных мер поддержки до региональных решений.