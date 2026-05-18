Участник программы "Время героев" стал заместителем губернатора ЕАО - РИА Новости, 18.05.2026
18:50 18.05.2026
Участник программы "Время героев" стал заместителем губернатора ЕАО

Герой России Олег Джафаров назначен замгубернатора Еврейской автономной области

© Фото : Программа "Время героев"
Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области.
  • На новой должности он будет отвечать за вопросы, связанные со специальной военной операцией, включая поддержку участников СВО и членов их семей.
  • Джафаров выбрал стажировку в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, а основным местом стажировки — Еврейскую автономную область.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области, сообщили в проекте.
"Герой России, участник программы "Время героев" Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы "Время героев".

Отмечается, что Джафаров на новой должности будет отвечать за вопросы, связанные со специальной военной операцией. Среди прочего это координация работы по поддержке участников СВО и членов их семей, увековечивание памяти о героях, оказание содействия волонтерским группам.
В проекте уточнили, что в июне 2025 года Джафаров стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей".
Комментируя свое назначение, Джафаров подчеркнул важность развития системы, при которой ни один запрос от участника СВО или его семьи не останется без ответа. Так, по словам участника программы, в России уже формируется единый контур адресной помощи – от федеральных мер поддержки до региональных решений.
"Речь идет не только о текущей помощи, но и о долгосрочных задачах: реабилитации, профессиональной переподготовке, трудовой интеграции. Все это требует координации на уровне региона – и именно этим займемся в первую очередь", - приводятся слова Джафарова в публикации.
Уточняется, что в рамках программы Джафаров выбрал стажировку в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством наставника – министра Алексея Чекункова. После детального знакомства с работой министерства и посещения ряда регионов Дальнего Востока и Арктики участник "Времени Героев" выбрал основным местом стажировки Еврейскую автономную область, где его региональным наставником стала губернатор Мария Костюк.
"Уверена, что жизненный опыт и боевой путь офицера, преданность Родине и понимание задач в этой сфере помогут Олегу Джафарову выстроить эффективную работу по всем направлениям – в интересах наших защитников, их семей и всех, кто сегодня помогает фронту", - сказала Костюк, чьи слова приводятся в сообщении.
За боевые заслуги Джафаров удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом Мужества и медалью Жукова.
Ранее более 90 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
