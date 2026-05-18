В Нальчике загорелась кровля многоэтажного дома

НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Кровля многоэтажного дома на площади 450 квадратных метров горит в Нальчике, информация о пострадавших уточняется, сообщило ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 10.15 мск в понедельник поступило сообщение, что в Нальчике по улице Калмыкова произошел пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит квартира на 5-м этаже и кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.