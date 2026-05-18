МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Иностранные наемники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов участвуют в боях на стороне ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сейчас мы находим много данных о большом количестве людей, которые приехали из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили проезд, подписали контракт, (наладили – ред.) контакт с ВСУ и провели обучение. Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты", - сказал Мирошник.