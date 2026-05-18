Мирошник рассказал, на каких направлениях больше всего наемников ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
03:34 18.05.2026
Мирошник рассказал, на каких направлениях больше всего наемников ВСУ

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что больше всего иностранных наемников ВСУ были замечены на харьковском направлении и красноармейском направлении в ДНР.
  • Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».
  • Российские военнослужащие продолжат уничтожать иностранных наемников по всей территории Украины, согласно заявлениям Минобороны России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Больше всего иностранных наемников ВСУ были замечены на харьковском направлении и красноармейском направлении в ДНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Их (иностранных наемников в ВСУ - ред.) перебрасывают с направления на направление, но достаточно много их было на харьковском направлении и на красноармейском направлении. Там эти люди были, их документы находили в Часовом Яре, в Димитрово", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
