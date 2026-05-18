Новозеландского наемника в рядах ВСУ ликвидировали в первом бою, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2026
11:53 18.05.2026 (обновлено: 12:30 18.05.2026)
Новозеландского наемника в рядах ВСУ ликвидировали в первом бою, пишут СМИ

New Zealand Herald: наемника Джереми Брэггинса уничтожили в первом же бою

ДЖАКАРТА, 18 мая — РИА Новости. Новозеландский наемник Джереми Брэггинс в рядах ВСУ был уничтожен в первом же бою, пишет газета New Zealand Herald со ссылкой на его бывшего сослуживца.
По данным издания, Брэггинс приехал на Украину в 2025 году в составе так называемого Интернационального легиона, объединяющего иностранных боевиков, воюющих на стороне Киева.
Как рассказал бывший участник подразделения, американец Эддисон Джурейдини, группу иностранных наемников бросили на первое боевое задание, заявив, чтобы они не рассчитывали на "воздушное прикрытие". По словам Джурейдини, большинство отправленных на задание иностранных боевиков были ликвидированы или пропали без вести.
"Я спросил: “Что с Барсуком?” Мне ответили, что он мертв", — сказал он, используя позывной Брэггинса.
Как отмечает издание, новозеландец стал одним из по меньшей мере восьми граждан страны, которые, по имеющимся данным, были ликвидированы на Украине.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.
