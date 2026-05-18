Новозеландский наемник Джереми Брэггинс в рядах ВСУ был уничтожен в первом же бою, пишет газета New Zealand Herald со ссылкой на его бывшего сослуживца.

По данным издания, Брэггинс приехал на Украину в 2025 году в составе так называемого Интернационального легиона, объединяющего иностранных боевиков, воюющих на стороне Киева

Как рассказал бывший участник подразделения, американец Эддисон Джурейдини, группу иностранных наемников бросили на первое боевое задание, заявив, чтобы они не рассчитывали на "воздушное прикрытие". По словам Джурейдини, большинство отправленных на задание иностранных боевиков были ликвидированы или пропали без вести.

"Я спросил: “Что с Барсуком?” Мне ответили, что он мертв", — сказал он, используя позывной Брэггинса.

Как отмечает издание, новозеландец стал одним из по меньшей мере восьми граждан страны, которые, по имеющимся данным, были ликвидированы на Украине.