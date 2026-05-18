Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону осудили начальника отдела подшипникового завода - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 18.05.2026 (обновлено: 12:25 18.05.2026)
В Ростове-на-Дону осудили начальника отдела подшипникового завода

Начальника отдела завода в Ростове осудили на четыре года и три месяца

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам лишения свободы.
  • Захарцову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с делом о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, вину он признал.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Феликса Захарцова по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Захарцову вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Свою вину он признал, заключив досудебное соглашение. Назначенное наказание при таком порядке рассмотрения не должно превышать половины от максимального срока, предусмотренного санкцией статьи.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Иванова
17 мая, 23:31
"Назначить Захарцову четыре года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала судья.
В ноябре прошлого года СК завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе Захарцова, гендиректора 10-ГПЗ Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.
Часть уголовных дел была направлена в Советский районный суд Ростова-на-Дону, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Экс-замглавы "Серовского механического завода" отправили под домашний арест
2 ноября 2025, 13:32
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала