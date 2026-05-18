В Ростове-на-Дону осудили начальника отдела подшипникового завода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Феликса Захарцова по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Захарцову четыре года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала судья.

По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.