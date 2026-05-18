В Ростове-на-Дону осудили начальника отдела подшипникового завода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости. Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Феликса Захарцова по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Захарцову вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Свою вину он признал, заключив досудебное соглашение. Назначенное наказание при таком порядке рассмотрения не должно превышать половины от максимального срока, предусмотренного санкцией статьи.
"Назначить Захарцову четыре года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала судья.
В ноябре прошлого года СК завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе Захарцова, гендиректора 10-ГПЗ Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.
Часть уголовных дел была направлена в Советский районный суд Ростова-на-Дону, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.
