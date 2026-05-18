10:35 18.05.2026 (обновлено: 11:39 18.05.2026)
В Новгородской области мужчина погиб при падении остановки

В Новгородской области остановочный комплекс упал на мужчину, он погиб

© СУ СК России по Новгородской области/ВКонтактеРабота СК РФ на месте падения остановки общественного транспорта в Новгородской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новгородской области на мужчину упало остановочное сооружение.
  • Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он позднее скончался.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности возбуждено после смерти мужчины в результате падения на него остановки общественного транспорта в Новгородской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 4 мая в поселке Панковка Новгородского района 69-летний мужчина находился на остановке общественного транспорта на дороге Великий НовгородСольцы – Порхов – Псков. Металлическая конструкция остановочного комплекса упала на мужчину, причинив ему телесные повреждения.
"Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался… Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)",- говорится в сообщении.
