В Новгородской области мужчина погиб при падении остановки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области на мужчину упало остановочное сооружение.
- Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он позднее скончался.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности возбуждено после смерти мужчины в результате падения на него остановки общественного транспорта в Новгородской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 4 мая в поселке Панковка Новгородского района 69-летний мужчина находился на остановке общественного транспорта на дороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков. Металлическая конструкция остановочного комплекса упала на мужчину, причинив ему телесные повреждения.