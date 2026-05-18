Рейтинг@Mail.ru
Названа средняя стоимость похода в музей - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 18.05.2026
Названа средняя стоимость похода в музей

Поход в музей обходится россиянам в среднем чуть дороже тысячи рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПосетительница в Музее археологии в Москве
Посетительница в Музее археологии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Посетительница в Музее археологии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость похода в музей в России составляет 1032 рубля.
  • Число покупок билетов в музеи снизилось на 14%, но средний чек вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.
  • Россияне выбирают более насыщенные впечатления, например, комбинированные билеты на несколько экспозиций, и выставочные проекты с более высокой ценой.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне платят за поход в музей 1032 рубля в среднем – учитывая стоимость билета, аудиогид и экскурсии, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек при посещении музеев, выставок и галерей составил 1032 рубля, на 10% выше, чем годом ранее. Число покупок снизилось на 14%" - подсчитали аналитики, изучив данные с января 2025 года по апрель 2026 года. Они уточнили, что эта сумма включает не только сам билет, но и дополнительные услуги - например, аудиогид и экскурсии.
Авторы исследования отмечают, что россияне хоть и реже ходили в музеи, но выбирали более насыщенные впечатления - например, комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций. А также выбирали выставочные проекты с более высокой ценой, что отразилось на среднем чеке.
"В том числе, сказывается общее повышение стоимости билетов: музеи адаптируют цены к росту коммунальных расходов, фондового содержания и зарплат сотрудников", - добавили они.
Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев, призванный подчеркнуть их роль в сохранении культуры и истории.
Михайловский дворец - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Русском музее в августе откроют вторую выставку об эпохе Александра III
15 мая, 19:25
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала