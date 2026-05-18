Удивительное рядом: необычные музеи России для самых любопытных

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Павел Сурков. В Международный день музеев, который отмечают сегодня, внимание приковано к крупнейшим галереям и знаменитым собраниям. Во многих городах — бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты. Впрочем, особенно яркие впечатления порой можно получить в куда более неожиданных местах: в бывшем тюремном замке, среди древних мамонтов, рядом с печами для калачей или в компании эксцентричных бабушек. Интересно заглянуть и в необычные пространства — странные, атмосферные, иногда даже сюрреалистичные. Путешествие по самым удивительным музеям России, где история соседствует с фольклором, театром и легкой долей абсурда, — в материале РИА Новости.

Тюремный замок (Калужская область, Боровск)

Массивное трехэтажное здание, построенное по типовому екатерининскому проекту, когда-то действительно использовали как тюрьму. Сегодня внутри — арт-пространство с весьма необычной программой.

Часть залов посвящена быту заключенных и известным узникам. Некоторые объекты интерактивны. Например, можно узнать, сколько весил знаменитый орден "За пьянство", который Петр I вручал провинившимся соратникам, а также примерить его точную копию. Для желающих сохранили несколько камер с тяжелыми дверями и массивными засовами — атмосфера там вполне кинематографическая.

Помимо исторической части, площадка регулярно принимает художественные проекты и культурные мероприятия, связанные с прошлым и этнографией региона.

Музей мамонта (Республика Саха — Якутия, Якутск)

Где еще мог появиться такой центр, если не в регионе, в котором нашли множество уникальных останков древней фауны? Экспозиция переносит посетителей на тысячи лет назад — в эпоху ледников, бескрайних равнин и гигантских животных.

Представлены скелеты древних исполинов, а также других обитателей ледникового периода — например, шерстистых носорогов. Один раздел посвящен человеку каменного века, для которого огромные звери служили источником пищи, одежды и материалов для быта. Законы выживания в ту эпоху были суровыми.

Сотрудники комплекса активно занимаются научной работой. Гостям рассказывают о современных исследованиях, связанных с изучением ДНК вымерших существ и развитием палеогенетики.

Музей русского лубка и наивного искусства (Москва)

Русский лубок всегда был недолговечен. Дешевые раскрашенные листы украшали крестьянские дома, быстро ветшали и вскоре уступали место новым картинкам, купленным на ярмарке. Тем удивительнее видеть сегодня крупное собрание подобных изображений, сохранившихся вопреки времени.

Галерея позволяет проследить, каким образом народная графика постепенно повлияла на художественную культуру XX века. Многие мастера примитивизма вдохновлялись именно этой эстетикой, превращая старинную визуальную традицию в современный художественный язык. Историческая связь читается здесь особенно ясно.

Музей Бабы-яги (Владимирская область, Владимир)

Небольшое и очень уютное пространство, где с интересом проводят время и дети, и взрослые. Оказывается, в старинных сказках Баба-яга необязательно злая: во многих сюжетах она помогает путнику советом, спасает от беды или указывает дорогу.

Есть раздел, посвященный экранным воплощениям Бабы-яги, — от советских кинолент и мультфильмов до современных. В сувенирной лавке продаются "волшебные" артефакты, амулеты и сказочные мелочи.

Музей "Калачная" (Московская область, Коломна)

Экскурсия превращается в театрализованное путешествие по истории русского хлебопечения. Гостям показывают весь процесс приготовления традиционного калача и объясняют происхождение старинных выражений — например, почему человек может "дойти до ручки".

На мастер-классе посетители пробуют самостоятельно сформировать знаменитые калачи. По словам сотрудников, опытные пекари справлялись с этой задачей меньше чем за 20 секунд.

Завершается программа чаепитием со свежими изделиями из печи. Рядом — исторический макет Коломенского кремля, созданный с большой точностью, так что прогулку вполне можно продолжить и там.

Музей утюга (Ярославская область, Переславль-Залесский)

В собрании хранятся сотни утюгов разных эпох: спиртовые, угольные, газовые, паровые, электрические. Здесь же — старинные подставки, бытовые аксессуары и предметы домашнего обихода. Раритеты выполнены из чугуна, металла, керамики и даже ткани. Самый маленький экземпляр весит всего десять граммов, самый тяжелый — около 12 килограммов.