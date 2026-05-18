Рейтинг@Mail.ru
Удивительное рядом: необычные музеи России для самых любопытных - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 18.05.2026 (обновлено: 08:10 18.05.2026)
Удивительное рядом: необычные музеи России для самых любопытных

К Международному дню музеев во многих городах прошли бесплатные экскурсии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница музея "Калачная" с подносом калачей в Коломне
Сотрудница музея Калачная с подносом калачей в Коломне - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Павел Сурков. В Международный день музеев, который отмечают сегодня, внимание приковано к крупнейшим галереям и знаменитым собраниям. Во многих городах — бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты. Впрочем, особенно яркие впечатления порой можно получить в куда более неожиданных местах: в бывшем тюремном замке, среди древних мамонтов, рядом с печами для калачей или в компании эксцентричных бабушек. Интересно заглянуть и в необычные пространства — странные, атмосферные, иногда даже сюрреалистичные. Путешествие по самым удивительным музеям России, где история соседствует с фольклором, театром и легкой долей абсурда, — в материале РИА Новости.

Тюремный замок (Калужская область, Боровск)

© Фото : Тюремный замок Боровск/TelegramТюремный замок в городе Боровске
Тюремный замок в городе Боровск - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Тюремный замок Боровск/Telegram
Тюремный замок в городе Боровске
Массивное трехэтажное здание, построенное по типовому екатерининскому проекту, когда-то действительно использовали как тюрьму. Сегодня внутри — арт-пространство с весьма необычной программой.
Часть залов посвящена быту заключенных и известным узникам. Некоторые объекты интерактивны. Например, можно узнать, сколько весил знаменитый орден "За пьянство", который Петр I вручал провинившимся соратникам, а также примерить его точную копию. Для желающих сохранили несколько камер с тяжелыми дверями и массивными засовами — атмосфера там вполне кинематографическая.
Помимо исторической части, площадка регулярно принимает художественные проекты и культурные мероприятия, связанные с прошлым и этнографией региона.

Музей мамонта (Республика Саха — Якутия, Якутск)

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкСкелет мамонта в музее мамонта в Якутске
Скелет мамонта в музее мамонта в Якутске - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в медиабанк
Скелет мамонта в музее мамонта в Якутске
Где еще мог появиться такой центр, если не в регионе, в котором нашли множество уникальных останков древней фауны? Экспозиция переносит посетителей на тысячи лет назад — в эпоху ледников, бескрайних равнин и гигантских животных.
© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанк Скелет шерстистого носорога в музее мамонта в Якутске
 Скелет шерстистого носорога в музее мамонта в Якутске - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в медиабанк
Скелет шерстистого носорога в музее мамонта в Якутске
Представлены скелеты древних исполинов, а также других обитателей ледникового периода — например, шерстистых носорогов. Один раздел посвящен человеку каменного века, для которого огромные звери служили источником пищи, одежды и материалов для быта. Законы выживания в ту эпоху были суровыми.
Сотрудники комплекса активно занимаются научной работой. Гостям рассказывают о современных исследованиях, связанных с изучением ДНК вымерших существ и развитием палеогенетики.

Музей русского лубка и наивного искусства (Москва)

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкспозиция музея лубка и наивного искусства в Москве
Экспозиция музея лубка и наивного искусства в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Экспозиция музея лубка и наивного искусства в Москве
Русский лубок всегда был недолговечен. Дешевые раскрашенные листы украшали крестьянские дома, быстро ветшали и вскоре уступали место новым картинкам, купленным на ярмарке. Тем удивительнее видеть сегодня крупное собрание подобных изображений, сохранившихся вопреки времени.
Галерея позволяет проследить, каким образом народная графика постепенно повлияла на художественную культуру XX века. Многие мастера примитивизма вдохновлялись именно этой эстетикой, превращая старинную визуальную традицию в современный художественный язык. Историческая связь читается здесь особенно ясно.

Музей Бабы-яги (Владимирская область, Владимир)

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСказочная избушка Бабы-яги на курьих ножках
Сказочная избушка Бабы-Яги на курьих ножках - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сказочная избушка Бабы-яги на курьих ножках
Небольшое и очень уютное пространство, где с интересом проводят время и дети, и взрослые. Оказывается, в старинных сказках Баба-яга необязательно злая: во многих сюжетах она помогает путнику советом, спасает от беды или указывает дорогу.
Есть раздел, посвященный экранным воплощениям Бабы-яги, — от советских кинолент и мультфильмов до современных. В сувенирной лавке продаются "волшебные" артефакты, амулеты и сказочные мелочи.

Музей "Калачная" (Московская область, Коломна)

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник музея "Калачная" в Коломне
Сотрудник музея Калачная в Коломне - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник музея "Калачная" в Коломне
Экскурсия превращается в театрализованное путешествие по истории русского хлебопечения. Гостям показывают весь процесс приготовления традиционного калача и объясняют происхождение старинных выражений — например, почему человек может "дойти до ручки".
На мастер-классе посетители пробуют самостоятельно сформировать знаменитые калачи. По словам сотрудников, опытные пекари справлялись с этой задачей меньше чем за 20 секунд.
Завершается программа чаепитием со свежими изделиями из печи. Рядом — исторический макет Коломенского кремля, созданный с большой точностью, так что прогулку вполне можно продолжить и там.

Музей утюга (Ярославская область, Переславль-Залесский)

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЭкспонаты Музея утюга Андрея Воробьева в городе Переславле-Залесском
Экспонаты Музея утюга Андрея Воробьева в городе Переславль-Залесский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Экспонаты Музея утюга Андрея Воробьева в городе Переславле-Залесском
В собрании хранятся сотни утюгов разных эпох: спиртовые, угольные, газовые, паровые, электрические. Здесь же — старинные подставки, бытовые аксессуары и предметы домашнего обихода. Раритеты выполнены из чугуна, металла, керамики и даже ткани. Самый маленький экземпляр весит всего десять граммов, самый тяжелый — около 12 килограммов.
Многие утюги в рабочем состоянии. Посетителям разрешают попробовать погладить — это быстро помогает понять, насколько трудоемким был домашний быт прошлых столетий.
Посетители на выставке Деньги-товар-деньги: из истории торговли и обмена в прошлом в Музее археологии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Истории московских кладов: как хранили и использовали деньги в Древней Руси
25 апреля, 08:00
 
КультураМузеиКультура-Важноекуда поехатьчто посмотретьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала