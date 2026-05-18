Дорожное покрытие обновили на Лефортовском мосту в Москве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы на Лефортовском мосту, за одну ночь заменив на дорожное покрытие на проезжей части площадью около двух тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что работы по замене асфальта проводились в ночное время с частичным перекрытием движения. Работы проводили 55 специалистов одновременно. Задействовали также более 30 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы.

Рабочий процесс был разделен на несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальтобетонного полотна. Кроме того, специалисты нанесли дорожную разметку. Ее площадь составила 50 квадратных метров, а протяженность линий - почти 152 метра.