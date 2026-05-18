В Москве директора отеля, где на женщину упала глыба льда, будут судить

Директора частного отеля на улице Тверская в Москве будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Суд в Москве ждет директора столичного частного отеля, в котором глыба льда упала на женщину, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает столичная прокуратура.

Установлено, что генеральный директор частного отеля на улице Тверская в Москве заключил договор о временном проживании в гостиничном номере женщины и ее матери. Так, мужчина знал о необходимости очистки крыши отеля от снега и наледи, но не принял мер по установке сигнальных лент, запрещающих проход около дома.

Как рассказали в прокуратуре, в результате бездействия обвиняемого третьего марта на женщину при выходе из отеля упал большой кусок наледи, ее здоровью причинен тяжкий вред.

"Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора частного отеля. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".