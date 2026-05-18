Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в жару

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице в жару и обеспечить особый уход домашним питомцам.

"По прогнозам синоптиков, с 18 по 22 мая в Москве ожидается сильная жара – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 - плюс 32 градуса. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие.

"При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", - добавили в комплексе городского хозяйства.