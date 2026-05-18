Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в жару

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице в жару и обеспечить особый уход домашним питомцам.
"По прогнозам синоптиков, с 18 по 22 мая в Москве ожидается сильная жара – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 - плюс 32 градуса. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие.
"При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", - добавили в комплексе городского хозяйства.
Кроме того, в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.