Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в жару - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:16 18.05.2026
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в жару

Власти Москвы призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице в жару

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Жара в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице в жару и обеспечить особый уход домашним питомцам.
"По прогнозам синоптиков, с 18 по 22 мая в Москве ожидается сильная жара – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 - плюс 32 градуса. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие.
"При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", - добавили в комплексе городского хозяйства.
Кроме того, в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется сильная жара
15 мая, 12:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала