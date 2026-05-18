08:04 18.05.2026 (обновлено: 10:49 18.05.2026)
В Москве мошенники обманули подростка на 16 миллионов рублей

© Пресс-служба УВД по ЦАО
Одна из соучастниц телефонных аферистов, забравших имущество семьи москвичей стоимостью свыше 16 миллионов рублей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве мошенники обманули 17-летнего подростка на 16 миллионов рублей.
  • Подросток передал мошенникам наличные и ювелирные изделия.
  • Задержаны две женщины-курьера, одна из которых сбыла похищенное в ломбард и перевела деньги кураторам.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве мошенники под видом "службы домофона" выманили у 17-летнего подростка деньги и ценности на 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Неизвестные по телефону убедили 17-летнего москвича сообщить код из СМС от имени "службы домофона", поверить во "взлом "Госуслуг" и финансирование запрещенной деятельности, передать "для декларации" все семейное имущество", — говорится в релизе.
В частности, юноша отдал мошенникам наличные и ювелирные изделия из квартиры в Языковском переулке и наручные часы стоимостью более шести миллионов рублей из квартиры отца во 2-м Тружеником переулке.
"Курьеров" удалось оперативно задержать, это оказались две женщины. На одну, 29-летнюю приезжую, которая забрала у подростка ценности, полицейские вышли, изучив записи с камер видеонаблюдения. Вторая, 21-летняя жительница Долгопрудного, сдала сбыла похищенное в ломбард, перевела деньги в криптовалюту и отправила кураторам.
Против женщин возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские устанавливают организаторов преступления и другие эпизоды.
