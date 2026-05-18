В Москве мошенники обманули подростка на 16 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве мошенники обманули 17-летнего подростка на 16 миллионов рублей.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Москве мошенники под видом "службы домофона" выманили у 17-летнего подростка деньги и ценности на 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Неизвестные по телефону убедили 17-летнего москвича сообщить код из СМС от имени "службы домофона", поверить во "взлом "Госуслуг" и финансирование запрещенной деятельности, передать "для декларации" все семейное имущество", — говорится в релизе

В частности, юноша отдал мошенникам наличные и ювелирные изделия из квартиры в Языковском переулке и наручные часы стоимостью более шести миллионов рублей из квартиры отца во 2-м Тружеником переулке.

"Курьеров" удалось оперативно задержать, это оказались две женщины. На одну, 29-летнюю приезжую, которая забрала у подростка ценности, полицейские вышли, изучив записи с камер видеонаблюдения. Вторая, 21-летняя жительница Долгопрудного , сдала сбыла похищенное в ломбард, перевела деньги в криптовалюту и отправила кураторам.