Мошенники обманули сына экс-главы холдинга, выпускавшего "Из рук в руки"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мошенники обманули 17-летнего сына экс-главы холдинга "Пронто-Медиа", выпускавшего газету "Из рук в руки", Николаса Дадиани на 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Злоумышленники убедили подростка сообщить им код из СМС, поверить во "взлом "Госуслуг" и финансирование запрещенной деятельности и заставили передать семейное имущество "для декларации". Обманутый молодой человек передал наручные часы стоимостью шесть миллионов рублей, а также наличные и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей. Полицейские задержали двух женщин-курьеров мошенников, возбуждено уголовное дело.