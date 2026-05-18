Мошенники обманули сына экс-главы холдинга, выпускавшего "Из рук в руки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники обманули 17-летнего сына экс-главы холдинга "Пронто-Медиа" Николаса Дадиани на 16 миллионов рублей в Москве.
- Злоумышленники убедили подростка передать им наручные часы, наличные деньги и ювелирные изделия.
- Полицейские задержали двух женщин-курьеров мошенников, возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мошенники обманули 17-летнего сына экс-главы холдинга "Пронто-Медиа", выпускавшего газету "Из рук в руки", Николаса Дадиани на 16 миллионов рублей в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что мошенники под видом "службы домофона" обманули 17-летнего москвича на 16 миллионов рублей.
Злоумышленники убедили подростка сообщить им код из СМС, поверить во "взлом "Госуслуг" и финансирование запрещенной деятельности и заставили передать семейное имущество "для декларации". Обманутый молодой человек передал наручные часы стоимостью шесть миллионов рублей, а также наличные и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей. Полицейские задержали двух женщин-курьеров мошенников, возбуждено уголовное дело.
«
"Жертвой мошенников является сын Николаса Дадиани", - сказал собеседник агентства.
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
15 декабря 2025, 09:27