Мошенники придумали схему с обвинениями в спонсировании терроризма

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мошенники под видом спецслужб обвиняют россиян в спонсировании терроризма и требуют перевести деньги в резервный фонд, следует из материалов правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сперва аферисты от имени бывшего начальника жертвы предупреждают о проверке якобы в связи с утечкой данных. Некоторое время спустя злоумышленники, представляясь уже сотрудниками спецслужб, заявляют, что с его счетов проходили платежи, связанные с финансированием преступлений. Затем мошенники предлагают решить вопрос путем перевода всех сбережений в некий "резервный фонд".

Как рассказали правоохранители, в одном случае гражданин, став жертвой такой схемы, перевел на резервный фонд мошенников более 41 миллиона рублей.