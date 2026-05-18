Могила Пржевальского попала в список значимых зарубежных захоронений
03:04 18.05.2026 (обновлено: 11:08 18.05.2026)
Могила Пржевальского попала в список значимых зарубежных захоронений

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Могила Николая Пржевальского на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии добавлена в список находящихся за рубежом мест погребения, имеющих историко-мемориальное значение для России.
  • В перечень также включена могила русского живописца XIX века Сергея Постникова на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме.
  • Список дополнен местом захоронения советского геолога Алексея Аделунга на Боткинском кладбище в Ташкенте.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Могилу выдающегося русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии добавили в список находящихся за рубежом мест погребения, которые имеют историко-мемориальное значение для России, выяснило РИА Новости.
Этот перечень, как сообщало ранее РИА Новости, был серьезно расширен, в него внесли могилы русских государственных и общественных деятелей, которые покоятся на кладбищах в Австрии, Франции, Германии, Дании, Италии, Киргизии, Узбекистане и в ряде других стран.
Согласно документам правительства, с которыми ознакомилось агентство, теперь к числу таких захоронений относится в том числе могила русского живописца XIX века Сергея Постникова на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме.
Дополнен список и местами захоронения в Узбекистане, в их числе - могила советского геолога, исследователя Средней Азии Алексея Аделунга, в честь которого названа одна из горных вершин Пскемского хребта в Западном Тянь-Шане. Он похоронен на Боткинском кладбище в Ташкенте.
Кроме того, этот перечень теперь включает множество мемориальных захоронений в Киргизии. Среди них и место погребения русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского. Могила находится на территории мемориального музея Пржевальского и Карасаева в Иссык-Кульской области.
