Могила Пржевальского попала в список значимых зарубежных захоронений

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Могилу выдающегося русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии добавили в список находящихся за рубежом мест погребения, которые имеют историко-мемориальное значение для России, выяснило РИА Новости.
Согласно документам правительства, с которыми ознакомилось агентство, теперь к числу таких захоронений относится в том числе могила русского живописца XIX века Сергея Постникова на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме.
Дополнен список и местами захоронения в Узбекистане, в их числе - могила советского геолога, исследователя Средней Азии Алексея Аделунга, в честь которого названа одна из горных вершин Пскемского хребта в Западном Тянь-Шане. Он похоронен на Боткинском кладбище в Ташкенте.
Кроме того, этот перечень теперь включает множество мемориальных захоронений в Киргизии. Среди них и место погребения русского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского. Могила находится на территории мемориального музея Пржевальского и Карасаева в Иссык-Кульской области.