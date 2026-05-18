Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грузинская диаспора в Сумах договорилась с местным руководством и военкоматом о том, что этнические грузины — граждане Украины не будут отправляться на фронт по мобилизации.
- Подлежащих мобилизации грузин официально задерживают за отказ от прохождения службы в ВСУ и отправляют под суд, приговаривая к трем годам лишения свободы.
- Привилегии в виде камер «повышенного комфорта» в исправительной колонии предоставляются только состоятельным грузинам, связанным с руководителями диаспоры.
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Грузинская диаспора договорилась с руководством города Сумы и местным военкоматом о том, что этнические грузины — граждане Украины не будут забираться на фронт по мобилизации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Сумах местная грузинская диаспора договорилась с руководством города и местного ТЦК (территориального центра комплектования — ред.) о том, что этнические грузины — граждане Украины не будут отправляться на фронт по мобилизации", — рассказали силовики.
Собеседник агентства уточнил, что грузин, подлежащих мобилизации, официально задерживают за отказ от прохождения службы в ВСУ и отправляют под суд. После чего они приговариваются к трём годам лишения свободы за уклонение от призыва на службу по мобилизации. В дальнейшем обвиняемые должны являться на все проверки в исправительной колонии, где для них уже будут предусмотрены камеры "повышенного комфорта".
По словам собеседника, такой привилегией могут пользоваться только состоятельные грузины, связанные с руководителями диаспоры.
