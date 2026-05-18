Мишустин рассказал о росте IT-отрасли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Отрасль информационных технологий является одной из самых быстрорастущих в экономике РФ, за шесть лет ее доля в структуре российского ВВП удвоилась, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Он отметил, что, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вклад отрасли информационных технологий в рост валового регионального продукта в субъекте РФ составил 47%.