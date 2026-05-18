Мишустин призвал наращивать конкуренцию среди разработчиков ПО

11:43 18.05.2026 (обновлено: 12:06 18.05.2026)
Мишустин: в России должна быть конкуренция среди разработчиков ПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российским компаниям-разработчикам программного обеспечения (ПО) надо развивать свои решения, наращивая конкуренцию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Перед этим он осмотрел выставку и стенды.
"Это очень здорово, надо развивать, хорошо, чтобы была конкуренция наша в России", - прокомментировал он работу компаний-разработчиков ПО в стране.
В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе диалога уточнил, что сейчас в России "десятки позиций" ПО из реестра, которые федеральные органы власти используют в своей работе.
"Там очень большая конкуренция и в сегменте операционных систем, и в сегменте офисных решений", - добавил Шадаев.
