Мишустин призвал наращивать конкуренцию среди разработчиков ПО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин призвал российские компании-разработчики ПО развивать свои решения и наращивать конкуренцию.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российским компаниям-разработчикам программного обеспечения (ПО) надо развивать свои решения, наращивая конкуренцию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Перед этим он осмотрел выставку и стенды.
«
"Это очень здорово, надо развивать, хорошо, чтобы была конкуренция наша в России", - прокомментировал он работу компаний-разработчиков ПО в стране.
В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе диалога уточнил, что сейчас в России "десятки позиций" ПО из реестра, которые федеральные органы власти используют в своей работе.
"Там очень большая конкуренция и в сегменте операционных систем, и в сегменте офисных решений", - добавил Шадаев.
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
21 октября 2025, 16:00