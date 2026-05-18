Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит выдачу грантов на особые проекты, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 18.05.2026 (обновлено: 11:29 18.05.2026)
Правительство продолжит выдачу грантов на особые проекты, заявил Мишустин

Мишустин: правительство продолжит выдачу грантов на особо значимые проекты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России продолжит предоставление грантов на реализацию особо значимых проектов.
  • В этом году планируется завершить работу по еще двум десяткам проектов, половина из которых также будет реализована с господдержкой.
  • Из первоначально отобранных 170 инициатив более двух третей уже успешно выполнены, их общая стоимость — около 84 миллиардов рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Правительство России продолжит предоставление грантов на реализацию особо значимых проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"В этом году планируется завершить работу по еще двум десяткам проектов, половина из которых также с господдержкой. Уверен, они станут новыми точками роста для экономики, послужат развитию отраслей промышленности. Мы продолжим такую практику", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции.
Он отметил, что реализация особо значимых проектов позволила обеспечить хороший уровень снабжения российским программным обеспечением. Так, в рамках их реализации заказчики вместе с разработчиками создают и внедряют новые продукты, а государство предоставляет гранты при необходимости.
"Из первоначально отобранных ста семидесяти инициатив более двух третей уже успешно выполнены. Их общая стоимость – около 84 миллиардов рублей. В основном это ресурсы самих корпораций, которые на каждый бюджетный рубль привлекли порядка 7 рублей своих средств", - добавил Мишустин.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
IT-эксперт посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах
8 мая, 11:59
 
Михаил МишустинРоссияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала