Правительство продолжит выдачу грантов на особые проекты, заявил Мишустин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Правительство России продолжит предоставление грантов на реализацию особо значимых проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"В этом году планируется завершить работу по еще двум десяткам проектов, половина из которых также с господдержкой. Уверен, они станут новыми точками роста для экономики, послужат развитию отраслей промышленности. Мы продолжим такую практику", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции.
Он отметил, что реализация особо значимых проектов позволила обеспечить хороший уровень снабжения российским программным обеспечением. Так, в рамках их реализации заказчики вместе с разработчиками создают и внедряют новые продукты, а государство предоставляет гранты при необходимости.
"Из первоначально отобранных ста семидесяти инициатив более двух третей уже успешно выполнены. Их общая стоимость – около 84 миллиардов рублей. В основном это ресурсы самих корпораций, которые на каждый бюджетный рубль привлекли порядка 7 рублей своих средств", - добавил Мишустин.