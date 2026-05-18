Мишустин назвал российские информационные решения заменой западным

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские решения в сфере информационных технологий становятся полноценной заменой ушедших западных аналогов.

Большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях, отметил Мишустин.

В 2025 году вышли специализированные версии систем управления предприятиями, адаптированные под специфику конкретных секторов, например, для металлургии и электроэнергетики.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российские решения в сфере информационных технологий становятся полноценной заменой ушедших западных аналогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в понедельник выступил на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде

"По оценкам экспертов, большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях, без необходимости дополнительных доработок. Они становятся полноценной заменой западным аналогам", - сказал Мишустин.

Он отметил, что при этом обеспечена их совместимость с отечественной технологической инфраструктурой. Кроме того, в 2025 году вышли специализированные версии систем управления предприятиями, адаптированные под специфику конкретных секторов.