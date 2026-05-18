Мишустин назвал российские информационные решения заменой западным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российские решения в сфере информационных технологий становятся полноценной заменой ушедших западных аналогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник выступил на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"По оценкам экспертов, большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях, без необходимости дополнительных доработок. Они становятся полноценной заменой западным аналогам", - сказал Мишустин.
Он отметил, что при этом обеспечена их совместимость с отечественной технологической инфраструктурой. Кроме того, в 2025 году вышли специализированные версии систем управления предприятиями, адаптированные под специфику конкретных секторов.
"Например, для автоматизации ключевых бизнес-процессов в черной и цветной металлургии, доменного и сталелитейного производств, выпуска металлопроката. Было завершено и первое внедрение отраслевого решения в сфере электроэнергетики", - отметил Мишустин.
