Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал российские информационные решения заменой западным - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 18.05.2026
Мишустин назвал российские информационные решения заменой западным

Мишустин: российские решения в сфере IT становятся полноценной заменой западным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские решения в сфере информационных технологий становятся полноценной заменой ушедших западных аналогов.
  • Большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях, отметил Мишустин.
  • В 2025 году вышли специализированные версии систем управления предприятиями, адаптированные под специфику конкретных секторов, например, для металлургии и электроэнергетики.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российские решения в сфере информационных технологий становятся полноценной заменой ушедших западных аналогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник выступил на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"По оценкам экспертов, большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях, без необходимости дополнительных доработок. Они становятся полноценной заменой западным аналогам", - сказал Мишустин.
Он отметил, что при этом обеспечена их совместимость с отечественной технологической инфраструктурой. Кроме того, в 2025 году вышли специализированные версии систем управления предприятиями, адаптированные под специфику конкретных секторов.
"Например, для автоматизации ключевых бизнес-процессов в черной и цветной металлургии, доменного и сталелитейного производств, выпуска металлопроката. Было завершено и первое внедрение отраслевого решения в сфере электроэнергетики", - отметил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
21 октября 2025, 16:00
 
ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала