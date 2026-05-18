Мишустин прокомментировал цифровую трансформацию компаний в России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Цифровая трансформация охватывает все больше компаний в России, увеличивается доля использующих прикладное программное обеспечение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.
"Цифровая трансформация охватывает все большее число компаний. Увеличивается доля использующих прикладное программное обеспечение", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Он отметил, что специализированные решения для финансового учета применяют почти 70% всех организаций.
"Ключевые инструменты для планирования и контроля ресурсов, оптимизации цепочек поставок и сбыта (используют - ред.) более трети. А комплексные системы проектирования и управления жизненным циклом продукции – каждая пятая. Столько же – внедрили программы для автоматизации технологических процессов. Это, пожалуй, самое быстрорастущее направление в промышленности", - подчеркнул Мишустин.