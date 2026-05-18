Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прокомментировал цифровую трансформацию компаний в России - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 18.05.2026 (обновлено: 11:28 18.05.2026)
Мишустин прокомментировал цифровую трансформацию компаний в России

Мишустин: цифровая трансформация охватывает все больше компаний в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 18 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что цифровая трансформация охватывает все больше компаний в России.
  • Почти 70% всех организаций применяют специализированные решения для финансового учета.
  • Более трети компаний используют ключевые инструменты для планирования и контроля ресурсов, оптимизации цепочек поставок и сбыта, каждая пятая — комплексные системы проектирования и управления жизненным циклом продукции, а также программы для автоматизации технологических процессов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Цифровая трансформация охватывает все больше компаний в России, увеличивается доля использующих прикладное программное обеспечение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.
"Цифровая трансформация охватывает все большее число компаний. Увеличивается доля использующих прикладное программное обеспечение", - сказал Мишустин в ходе выступления.
Он отметил, что специализированные решения для финансового учета применяют почти 70% всех организаций.
"Ключевые инструменты для планирования и контроля ресурсов, оптимизации цепочек поставок и сбыта (используют - ред.) более трети. А комплексные системы проектирования и управления жизненным циклом продукции – каждая пятая. Столько же – внедрили программы для автоматизации технологических процессов. Это, пожалуй, самое быстрорастущее направление в промышленности", - подчеркнул Мишустин.
iPhone - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт
30 марта, 20:40
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала