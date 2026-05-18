Мишустин рассказал, сколько человек работают в IT-индустрии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Свыше 1 миллиона человек на сегодняшний день работают в российской IT-индустрии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"В индустрию приходит все больше специалистов. Сегодня в ней трудятся свыше миллиона человек", - сказал Мишустин.