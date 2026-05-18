Мишустин рассказал о быстром росте отечественной IT-отрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в российской экономике, заявил Мишустин.
- За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере увеличился почти в 4,5 раза и превысил пять триллионов рублей.
- Выручка организаций, которые пользовались мерами поддержки IT-отрасли, выросла более чем в три раза, а численность их команд — в полтора.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в российской экономике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За шесть лет ее доля в структуре ВВП удвоилась. А объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за тот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил пять триллионов рублей", — сказал он на пленарной сессии конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде.
Премьер напомнил, что для отрасли информационных технологий действуют пониженные тарифы страховых взносов и льгота по налогу на прибыль. И эти меры поддержки доказали свою эффективность.
"Выручка пяти с половиной тысяч организаций, которые непрерывно пользовались такими преимуществами в течение пяти лет, выросла более чем в три раза. А численность их команд — в полтора", — отметил он.
Другие заявления Мишустина
- Российский софт используют более чем на десяти миллионах рабочих мест на тысячах предприятий по стране.
- Его применяют в геологоразведке, экологии, электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях.
- В авиа-, двигателе- и судостроении, общем и железнодорожном машиностроении, легкой промышленности, транспорте, логистике, торговле, финансах, строительстве и ЖКХ показатель внедрения отечественного ПО превысил 90 процентов.
- Более половины российских предприятий уже используют ИИ.
- Рынок облачных сервисов за шесть лет вырос более чем в четыре раза.
- Впервые с 2022 года экспорт отечественных цифровых программ и услуг, связанных с созданием ПО, вырос на 15 процентов.