Мишустин рассказал об объемах продаж отечественных IT-продуктов и сервисов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Объем продаж отечественных продуктов и сервисов в сфере информационных технологий по итогам 2025 года превысил пять триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"А объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил пять триллионов рублей", - сказал Мишустин.