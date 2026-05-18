Мишустин рассказал об объемах продаж отечественных IT-продуктов и сервисов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Объем продаж отечественных продуктов и сервисов в сфере информационных технологий по итогам 2025 года превысил пять триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Выступая на пленарной сессии, Мишустин сообщил, что доля ИТ-отрасли в структуре российского ВВП удвоилась за шесть лет.
"А объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил пять триллионов рублей", - сказал Мишустин.