"Народный сбор" залога за Ермака восхитил даже европейцев, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирошник назвал показательным сбор средств для внесения залога за Ермака, экс-главу офиса Зеленского.
- У всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной "трешки" миллионов долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам, заявил дипломат.
- Весь "кружок Ермака/Зеленского" обычные ворюги, добавил он.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал очень показательным то, что "ворюги" из окружения Владимира Зеленского собирали залог за экс-главу его офиса Андрея Ермака в течение четырех дней.
Как сообщал украинский телеканал "5", Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
«
"Мне кажется, что четыре дня сборов - очень показательно. У всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной "трешки" миллионов долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам. Весь "кружок Ермака/Зеленского" обычные ворюги!", - написал дипломат в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Мирошник, ситуация с "народным сбором" средств для внесения залога за Ермака "восхитила" даже европейцев.
"Наконец-то отдельные из них разглядели, куда идут деньги из их траншей на войну", - добавил он.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
Ермак вышел из СИЗО
Вчера, 10:46