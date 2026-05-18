МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал очень показательным то, что "ворюги" из окружения Владимира Зеленского собирали залог за экс-главу его офиса Андрея Ермака в течение четырех дней.

Как сообщал украинский телеканал "5", Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).

« "Мне кажется, что четыре дня сборов - очень показательно. У всех ближайших дружков-подельников не оказалось несчастной "трешки" миллионов долларов, происхождение которых они могли бы пояснить банкам и антикоррупционерам. Весь "кружок Ермака/Зеленского" обычные ворюги!", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Мирошник, ситуация с "народным сбором" средств для внесения залога за Ермака "восхитила" даже европейцев.

"Наконец-то отдельные из них разглядели, куда идут деньги из их траншей на войну", - добавил он.