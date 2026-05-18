13:36 18.05.2026
Минобороны Украины утверждает, что получило новые управляемые авиабомбы

  • Министерство обороны Украины закупило партию экспериментальных управляемых авиационных бомб украинского производства.
  • Первая украинская управляемая авиационная бомба готова к боевому применению после прохождения необходимых испытаний.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министерство обороны Украины закупило партию экспериментальных управляемых авиационных бомб (УАБ) украинского производства, сообщил глава минобороны Михаил Федоров.
"Первая украинская УАБ готова к боевому применению… Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По его данным, разработка длилась 17 месяцев, боевая часть авиабомбы весит 250 килограммов, запуск рассчитан на десятки километров.
