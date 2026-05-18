Миназова вошла в предварительный состав сборной России на этап Кубка мира

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Алсу Миназова вошла в предварительный состав сборной на этап Кубка мира в Аугсбурге (Германия) и чемпионат мира, сообщается на сайте Федерации гребного слалома России.
Полный предварительный состав российской команды выглядит следующим образом: Иван Козлов, Егор Смирнов, Ростислав Ронжин (все - байдарка-одиночка), Миназова, Ксения Крылова, Мария Соколова (все - байдарка-одиночка), Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Игорь Михайлов (все - каноэ-одиночка), Миназова, Таисия Поспелова, Марина Новыш (все - каноэ-одиночка).
Команда будет выступать под руководством главного тренера Максима Образцова и тренера Александра Липатова.
Этап Кубка мира в Аугсбурге пройдет с 12 по 14 июня. Чемпионат мира состоится с 20 по 25 июля в Оклахоме (США). Международная федерация каноэ (ICF) допускает российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
Миназовой 27 лет, в ее активе одно серебро и две бронзы чемпионатов мира. Спортсменка является участницей Олимпийских игр 2020 года в Токио.