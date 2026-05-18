Меркель призвала Европу выработать единую политику по отношению к России

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Европейские страны должны работать над формированием единой политики по отношению к России, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
В этом ключе Меркель напомнила о том, что в 2021 году она предлагала европейцам выработать формат для встречи с российским лидером.
Однако, по ее словам, тогда политики Европы заявили, что у них не было единой позиции в вопросе политики в отношении Москвы.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.