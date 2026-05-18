Меркель призвала Европу выработать единую политику по отношению к России - РИА Новости, 18.05.2026
17:43 18.05.2026
Меркель призвала Европу выработать единую политику по отношению к России

Ангела Меркель. Архивное фото
Ангела Меркель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангела Меркель призвала Европу выработать единую политику по отношению к России.
  • Она напомнила, что в 2021 году предлагала европейцам выработать формат для встречи с российским лидером, но политики Европы заявили, что у них не было единой позиции в вопросе политики в отношении Москвы.
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Европейские страны должны работать над формированием единой политики по отношению к России, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
"Я сожалею, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал… Я считаю, что мы должны работать над этим (выработкой единой политики в отношении России – ред.), пока не достигнем общей позиции", - заявила Меркель на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.
В этом ключе Меркель напомнила о том, что в 2021 году она предлагала европейцам выработать формат для встречи с российским лидером.
Однако, по ее словам, тогда политики Европы заявили, что у них не было единой позиции в вопросе политики в отношении Москвы.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
