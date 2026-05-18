Рейтинг@Mail.ru
"МегаФон" запустил первую российскую базовую станцию в городе-миллионнике - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 18.05.2026
"МегаФон" запустил первую российскую базовую станцию в городе-миллионнике

"МегаФон" запустил первую российскую базовую станцию в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Нижний Новгород
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "МегаФон" ввел в эксплуатацию первую собственную отечественную базовую станцию в городе-миллионнике, она запущена в Нижнем Новгороде совместно с YADRO (входит в ИКС Холдинг), сообщает пресс-служба оператора.
Презентация работы оборудования прошла в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в понедельник.
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"МегаФон" ускорил мобильный интернет в более чем 10 округах Подмосковья
15 мая, 13:42
Российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 мегагерц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 мегабит в секунду. Зона покрытия охватывает популярные места города: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской.
В рамках контракта "МегаФон" поэтапно получает 1,5 тысячи базовых станций YADRO, а также систему управления сетью, контроллеры и другие необходимые компоненты.
"Перед запуском базовой станции на сети “МегаФона” в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике – следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать ее эффективность в реальной эксплуатации", – приводятся в сообщении слова технического директора "МегаФона" Алексея Титова.
 
Нижний НовгородМегафон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала