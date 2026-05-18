"МегаФон" запустил первую российскую базовую станцию в городе-миллионнике

Российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 мегагерц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 мегабит в секунду. Зона покрытия охватывает популярные места города: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской.

"Перед запуском базовой станции на сети “МегаФона” в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике – следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать ее эффективность в реальной эксплуатации", – приводятся в сообщении слова технического директора "МегаФона" Алексея Титова.