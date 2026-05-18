Мэра Уфы могут выписать из больницы к концу недели, сообщил адвокат

УФА, 18 мая – РИА Новости. Госпитализированный с сердечным приступом мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который находится под домашним арестом по делу о коррупции, может выписаться из больницы к концу недели, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
Мавлиева госпитализировали с сердечным приступом 12 мая.
"Сейчас он также остается в больнице, его могут выписать домой в конце недели", - сказал агентству Самойлов.
Мавлиева обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, он под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Ранее его адвокат сообщал, что 25 мая Советский районный суд Уфы рассмотрит жалобу на то, что правоохранители принудительно взяли у Мавлиева биоматериалы для экспертизы.