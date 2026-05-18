Тела погибших на Мальдивах итальянцев планируют извлечь из пещеры 19-20 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тела четырех итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, планируется извлечь 19–20 мая.
- МИД Италии подтвердил информацию мальдивских властей об обнаружении тел погибших.
- По словам представителя офиса президента Мальдив, дайверам было предоставлено разрешение на исследование мягких кораллов, но не на погружение в пещеры.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тела итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, планируется извлечь во вторник и среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя офиса президента Мальдив Мохамеда Хуссейна Шарифа.
В понедельник МИД Италии подтвердил информацию мальдивских властей об обнаружении тел четырех итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах.
"План заключается в том, чтобы извлечь два тела во вторник и другие два - в среду", - говорится в публикации агентства.
По словам Шарифа, власти страны предоставили итальянцам разрешение на исследование мягких кораллов, однако они не знали, что те собираются погружаться в пещеры. Он добавил, что работа судна, которым воспользовались дайверы, приостановлена из-за отсутствия разрешения на осуществление экспедиций с погружением.
Как писала газета Stampa, речь идет об опытных дайверах, участвовавших в океанографической исследовательской миссии.
На Мальдивах при крушении катера выжила россиянка
22 марта, 16:15