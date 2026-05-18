Тела погибших на Мальдивах итальянцев планируют извлечь из пещеры 19-20 мая

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тела итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, планируется извлечь во вторник и среду, передает Тела итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, планируется извлечь во вторник и среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя офиса президента Мальдив Мохамеда Хуссейна Шарифа.

В понедельник МИД Италии подтвердил информацию мальдивских властей об обнаружении тел четырех итальянцев, погибших во время дайвинга в пещерах на Мальдивах

"План заключается в том, чтобы извлечь два тела во вторник и другие два - в среду", - говорится в публикации агентства.

По словам Шарифа, власти страны предоставили итальянцам разрешение на исследование мягких кораллов, однако они не знали, что те собираются погружаться в пещеры. Он добавил, что работа судна, которым воспользовались дайверы, приостановлена из-за отсутствия разрешения на осуществление экспедиций с погружением.