Мадьяр готов обсудить на встрече с Зеленским права закарпатских венгров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадьяр предложил Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово при успешном завершении переговоров о восстановлении прав венгерского меньшинства.
- По его словам, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.
БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предлагает Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно.
Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского МИД Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.
«
"Посмотрим, какого прогресса смогут добиться стороны, действительно ли позиции сближаются, как это может показаться. Если это так, то, вероятно, состоится встреча глав МИД. И у меня пока нет приглашения, но есть предложение: если этот очень затянувшийся, неоправданно затянувшийся вопрос можно будет решить в интересах венгерского меньшинства, то я готов встретиться с президентом Украины в Берегово", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
По словам Мадьяра, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.