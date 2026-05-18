19:51 18.05.2026
Мадьяр готов обсудить на встрече с Зеленским права закарпатских венгров

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
18.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр предложил Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово при успешном завершении переговоров о восстановлении прав венгерского меньшинства.
  • По его словам, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.
БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предлагает Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно.
Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского МИД Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.
"Посмотрим, какого прогресса смогут добиться стороны, действительно ли позиции сближаются, как это может показаться. Если это так, то, вероятно, состоится встреча глав МИД. И у меня пока нет приглашения, но есть предложение: если этот очень затянувшийся, неоправданно затянувшийся вопрос можно будет решить в интересах венгерского меньшинства, то я готов встретиться с президентом Украины в Берегово", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
По словам Мадьяра, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.
