Мадьяр готов обсудить на встрече с Зеленским права закарпатских венгров

БУДАПЕШТ, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предлагает Владимиру Зеленскому встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского МИД Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.