Свищев обозначил главную стратегическую задачу в лыжном спорте России - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
15:29 18.05.2026 (обновлено: 15:47 18.05.2026)
Свищев обозначил главную стратегическую задачу в лыжном спорте России

Свищев: главная стратегическая задача – это возвращение на международную арену

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Избранный председателем объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев назвал возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества главной стратегической задачей организации.
В понедельник в Москве проходит отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в ходе которой было принято единогласное решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Свищев был единогласно избран председателем объединенной федерации.
"Мы должны быть в лидерах. Повышение качества подготовки и условий, прозрачность деятельности федерации. Стратегические цели - создание эффективной системы развития наших видов спорта, повышение качества подготовки, развитие организационного потенциала, науки, восстановление международной конкурентоспособности, восстановление международного доверия, поэтапное расширение участия в международных соревнованиях. Возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества - главная стратегическая задача, которая поставлена руководством государства", - заявил Свищев.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
СпортРоссияДмитрий СвищевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Москва
 
