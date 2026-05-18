Ливан осудил атаки беспилотников на Саудовскую Аравию и ОАЭ.

БЕЙРУТ, 18 мая — РИА Новости. Ливан осуждает атаки беспилотников на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, говорится в заявлениях пресс-службы МИД Ливана.

"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов решительно осуждает попытку атаковать территорию братской Саудовской Аравии тремя беспилотниками 17 мая 2026 года", — написано в заявлении.

В МИД Ливана подчеркнули, что подобные атаки являются нарушением Устава ООН и норм международного права, в том числе резолюции Совбеза ООН 2817 от 11 марта 2026 года, осуждающей нападения на арабские государства.

Отдельно ливанское внешнеполитическое ведомство осудило удар беспилотников по жизненно важным объектам в ОАЭ , в результате которого, согласно заявлению, произошел пожар за пределами атомной электростанции "Барака" в районе Эз-Зафра.

В МИД назвали произошедшее крайне опасным развитием событий, затрагивающим безопасность ядерных объектов, а также безопасность и стабильность всего региона.

"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов подтверждает абсолютную неприемлемость любых нападений на братские Объединенные Арабские Эмираты, их безопасность, суверенитет и территориальную целостность", — заявили в ведомстве.