Ливан осудил атаки беспилотников на Саудовскую Аравию и ОАЭ
17:23 18.05.2026
Ливан осудил атаки беспилотников на Саудовскую Аравию и ОАЭ

© AP Photo / Hussein Malla — Флаг Ливана
БЕЙРУТ, 18 мая — РИА Новости. Ливан осуждает атаки беспилотников на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, говорится в заявлениях пресс-службы МИД Ливана.
"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов решительно осуждает попытку атаковать территорию братской Саудовской Аравии тремя беспилотниками 17 мая 2026 года", — написано в заявлении.
В МИД Ливана подчеркнули, что подобные атаки являются нарушением Устава ООН и норм международного права, в том числе резолюции Совбеза ООН 2817 от 11 марта 2026 года, осуждающей нападения на арабские государства.
Отдельно ливанское внешнеполитическое ведомство осудило удар беспилотников по жизненно важным объектам в ОАЭ, в результате которого, согласно заявлению, произошел пожар за пределами атомной электростанции "Барака" в районе Эз-Зафра.
В МИД назвали произошедшее крайне опасным развитием событий, затрагивающим безопасность ядерных объектов, а также безопасность и стабильность всего региона.
"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов подтверждает абсолютную неприемлемость любых нападений на братские Объединенные Арабские Эмираты, их безопасность, суверенитет и территориальную целостность", — заявили в ведомстве.
В МИД Ливана также подтвердили полную солидарность с Саудовской Аравией и ОАЭ и поддержку любых мер, которые эти страны принимают для защиты своей безопасности, стабильности, граждан и проживающих на их территории лиц.
