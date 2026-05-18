Ликсутов: КМЗ нарастил выпуск до 1,5 тысячи лифтов за квартал - РИА Новости, 18.05.2026
13:07 18.05.2026
Ликсутов: КМЗ нарастил выпуск до 1,5 тысячи лифтов за квартал

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. За первые три месяца 2026 года столичный Карачаровский механический завод (КМЗ) произвел порядка 1,5 тысячи единиц лифтового оборудования, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица поддерживает заводы в увеличении объемов выпущенных изделий и в модернизации по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.
"По итогам первого квартала Карачаровский механический завод произвел порядка 1,5 тысячи лифтов. Сейчас на КМЗ реализуется проект масштабной модернизации производства, который предусматривает поэтапное обновление корпусов, строительство новых производственных площадей, а также возведение самой высокой в России испытательной башни, что обеспечит проведение полного цикла тестирования подъемного оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.
Лифты, которые производятся на предприятии, устанавливаются в том числе в жилых домах (в том числе и в рамках капремонта) и административных зданиях. Также они поставляются для стратегических объектов и новых строительных проектов.
Как отметил гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, предприятие наращивает объемы выпуска. Так, на завод поставили модернизированное оборудование, что позволило увеличить производительность на отдельных участках на 30-50%, а также повысить эффективность процессов на предприятии. Компания увеличивает выпуск продукции в сравнении с аналогичным периодом 2025 года – тогда было произведено около 800 лифтов.
В пресс-службе напомнили, что предприятие является резидентом столичной особой экономической зоны "Технополис Москва". Там на базе предприятия создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
Ранее Ликсутов рассказал, что в ОЭЗ "Технополис Москва" создали высокоскоростной 3D-сканер человека.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим Ликсутов
 
 
