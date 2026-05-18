06:15 18.05.2026
Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

© REUTERS / Victoire MukengeМашины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола.
  • Специалисты Роспотребнадзора проведут эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
  • Роспотребнадзор окажет материально-техническую помощь и передаст тесты для диагностики лихорадки Эбола Министерству здравоохранения Уганды.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола, также будут переданы тест-системы и оказана материально-техническая помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.
Знак биологической опасности
Роспотребнадзор оценил риск распространения Эболы в России
Вчера, 11:04
 
Здоровье - ОбществоУгандаРоссияДемократическая Республика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
