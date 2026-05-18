Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола, также будут переданы тест-системы и оказана материально-техническая помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.