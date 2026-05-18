14:45 18.05.2026
Лихачев призвал европейских лидеров озаботиться ситуацией с ударами у ЗАЭС

  • Алексей Лихачев призвал европейских лидеров озаботиться ситуацией с ударами по району Запорожской атомной электростанции.
  • Гендиректор "Росатома" отметил, что ситуация опасна для стран Восточной Европы, так как их границы находятся в сотнях километров от ЗАЭС.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Европейским лидерам стоит озаботиться ситуацией с ударами по району Запорожской атомной электростанции, так как их страны находятся рядом, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Настало время озаботиться европейским лидерам и всем странам Восточной Европы, ведь их границы находятся буквально в рамках сотен километров от Запорожской атомной электростанции. Удары по этому району опасны в первую очередь для них", - заявил Лихачев журналистам.
Он добавил, что Россия делает все возможное, чтобы ситуация с ЗАЭС была под контролем.
