Радиационные риски для ЗАЭС растут день ото дня, заявил Лихачев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за ударов ВСУ, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Он уточнил, что на ЗАЭС, по "самым скромным оценкам", примерно 2,6 тысячи тонн свежего и отработавшего топлива непосредственно на территории станции.