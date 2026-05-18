Радиационные риски для ЗАЭС растут день ото дня, заявил Лихачев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за ударов ВСУ, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Огромные радиационные риски, которые возрастают день ото дня", - сказал Лихачев журналистам.
Он уточнил, что на ЗАЭС, по "самым скромным оценкам", примерно 2,6 тысячи тонн свежего и отработавшего топлива непосредственно на территории станции.