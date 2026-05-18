Дубль Рафиньи принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
00:23 18.05.2026
Дубль Рафиньи принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в матче Ла Лиги

"Барселона" обыграла "Бетис" в матче 37-го тура Ла Лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» обыграла «Бетис» в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 3:1.
  • Дубль Рафиньи и гол Жуана Канселу принесли «Барселоне» победу, в составе проигравших отличился Иско.
  • Этот матч стал последним домашним для Роберта Левандовского в составе «Барселоны».
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Бетис" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Рафинья (28-я и 62-я минуты) и Жуан Канселу (74). В составе проигравших отличился Иско (69, с пенальти).
Чемпионат Испании по футболу
17 мая 2026 • начало в 22:15
Завершен
Барселона
3 : 1
Бетис
28‎’‎ • Рафинья
62‎’‎ • Рафинья
74‎’‎ • Жуан Канселу
(Педри)
69‎’‎ • Иcкo (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот матч стал последним домашним за "Барселону" для польского нападающего Роберта Левандовского, который был заменен на 85-й минуте под овации болельщиков.
Досрочно ставшая чемпионом "Барселона" набрала 94 очка. "Бетис", гарантировавший себе пятую позицию и путевку в основной этап Лиги чемпионов, имеет в активе 57 очков.
"Барселона" завершит чемпионат 23 мая гостевым матчем против "Валенсии", "Бетис" в тот же день примет "Леванте".
