Дубль Рафиньи принес "Барселоне" победу над "Бетисом" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Бетис" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
17 мая 2026 • начало в 22:15
Завершен
28’ • Рафинья
62’ • Рафинья
74’ • Жуан Канселу
(Педри)
69’ • Иcкo (П)
Этот матч стал последним домашним за "Барселону" для польского нападающего Роберта Левандовского, который был заменен на 85-й минуте под овации болельщиков.
Досрочно ставшая чемпионом "Барселона" набрала 94 очка. "Бетис", гарантировавший себе пятую позицию и путевку в основной этап Лиги чемпионов, имеет в активе 57 очков.