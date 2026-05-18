"Лилль" последним от Франции напрямую отобрался в Лигу чемпионов - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
00:06 18.05.2026 (обновлено: 00:26 18.05.2026)
"Лилль" последним от Франции напрямую отобрался в Лигу чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Лилль» стал последней французской командой, получившей прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов следующего сезона.
  • По итогам турнира напрямую в основной этап Лиги чемпионов прошли «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и «Лилль».
  • «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, занял седьмое место и сохраняет шансы на еврокубки.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Лилль" стал последней французской командой, заработавшей прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов следующего сезона.
В воскресенье состоялся последний тур Лиги 1, в котором "Лилль" уступил дома "Осеру" со счетом 0:2. По итогам чемпионата команда заняла третье место в таблице, опередив "Лион", который в последнем туре проиграл дома "Лансу" (0:4).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
17 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Лилль
0 : 2
Осер
32‎’‎ • Лассин Синайоко
90‎’‎ • Лассин Синайоко
(Гидеон Менса)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результаты остальных матчей тура:
"Брест" - "Анже" - 1:1;
"Лорьян" - "Гавр" - 0:2;
"Марсель" - "Ренн" - 3:1;
"Ницца" - "Мец" - 0:0;
"Страсбур" - "Монако" - 5:4;
"Париж" - "ПСЖ" - 2:1.
По итогам турнира напрямую в основной этап Лиги чемпионов прошли чемпион страны "Пари Сен-Жермен" (77 очков), "Ланс" (70) и "Лилль" (61). Ставший четвертым "Лион" (60) сыграет в третьем квалификационном раунде турнира. "Марсель" (59) расположился на пятой строчке и сыграет в основном этапе Лиге Европы.
"Монако" (54), за который выступает россиянин Александр Головин, занял седьмое место и сохраняет шансы на еврокубки. В случае победы "Ланса" над "Ниццей" в финале Кубка Франции монегаски получат место в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. При победе "Ниццы" на этой стадии сыграет занявший шестое место "Ренн" (59). Если Кубок страны возьмет "Ланс", "Ренн" отправится в основной этап Лиги Европы.
По итогам сезона чемпионат досрочно покинули "Нант" (23) и "Мец" (17). На 16-й строчке расположилась "Ницца" (32), которой предстоит встретиться в финале плей-офф за право играть в Лиге 1 с представлявшим Лигу 2 "Сент-Этьеном".
Лучшим бомбардиром сезона Лиги 1 с 19 голами стал нападающий "Ренна" Эстебан Леполь.
