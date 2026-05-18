"Лилль" последним от Франции напрямую отобрался в Лигу чемпионов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Лилль" стал последней французской командой, заработавшей прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов следующего сезона.
32’ • Лассин Синайоко
90’ • Лассин Синайоко
Результаты остальных матчей тура:
"Марсель" - "Ренн" - 3:1;
"Париж" - "ПСЖ" - 2:1.
По итогам турнира напрямую в основной этап Лиги чемпионов прошли чемпион страны "Пари Сен-Жермен" (77 очков), "Ланс" (70) и "Лилль" (61). Ставший четвертым "Лион" (60) сыграет в третьем квалификационном раунде турнира. "Марсель" (59) расположился на пятой строчке и сыграет в основном этапе Лиге Европы.
"Монако" (54), за который выступает россиянин Александр Головин, занял седьмое место и сохраняет шансы на еврокубки. В случае победы "Ланса" над "Ниццей" в финале Кубка Франции монегаски получат место в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. При победе "Ниццы" на этой стадии сыграет занявший шестое место "Ренн" (59). Если Кубок страны возьмет "Ланс", "Ренн" отправится в основной этап Лиги Европы.
По итогам сезона чемпионат досрочно покинули "Нант" (23) и "Мец" (17). На 16-й строчке расположилась "Ницца" (32), которой предстоит встретиться в финале плей-офф за право играть в Лиге 1 с представлявшим Лигу 2 "Сент-Этьеном".
Лучшим бомбардиром сезона Лиги 1 с 19 голами стал нападающий "Ренна" Эстебан Леполь.