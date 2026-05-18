Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Москвы и Душанбе, сообщили в понедельник в МИД России.
"Состоявшаяся беседа глав внешнеполитических ведомств подтвердила обоюдный настрой на дальнейшие совместные практические шаги по укреплению стратегического партнерства и сотрудничества России и Таджикистана в соответствии с договоренностями президентов двух государств", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов российско-таджикистанских отношений.
