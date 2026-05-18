Лавров заявил, что в Европе не хотят урегулирования на Украине

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Европейские радикалы не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализацию тех планов урегулирования, которые формулируют США", - сказал Лавров на пресс-конференции.