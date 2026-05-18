Лавров рассказал об участниках саммита Россия — Африка - РИА Новости, 18.05.2026
13:53 18.05.2026
Лавров рассказал об участниках саммита Россия — Африка

Лавров: на саммите РФ — Африка многие страны будут представлены на высшем уровне

© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 18.05.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство стран Африки будет представлено на саммите Россия — Африка на высшем уровне.
  • На саммит приглашены все страны, входящие в Африканский союз, а также руководители субрегиональных организаций и интеграционных объединений на Африканском континенте.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Африки будет представлено на саммите Россия-Африка на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У меня нет никаких сомнений, что как и в прошлые годы, подавляющее большинство государств будет представлено, в том числе и на высшем уровне", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
Он добавил, что на саммит приглашены все без исключения страны, входящие в Африканский союз.
"Приглашены руководители субрегиональных организаций, интеграционных объединений на Африканском континенте. Конечно, руководство самого Африканского союза", - отметил министр.
В миреАфрикаРоссияЭкваториальная ГвинеяСергей ЛавровАфриканский союз
 
 
