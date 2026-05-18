Вопрос АЭС "Бушер" касается только России и Ирана, заявил Лавров

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос АЭС "Бушер" касается только России и Ирана, больше никого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской Республики Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
Глава российского МИД добавил, что проект реализуется, сооружаются дополнительные энергоблоки, а персонал возвращается после эвакуации.