Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главой МИД Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 18.05.2026 (обновлено: 13:16 18.05.2026)
Лавров встретился с главой МИД Экваториальной Гвинеи

Лавров встретился в Москве с главой МИД Экваториальной Гвинеи Ангуе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Анге во время встречи в Москве. 18 мая 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Анге во время встречи в Москве. 18 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Анге во время встречи в Москве. 18 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Республики Экваториальная Гвинея Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Москве встречу с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Республики Экваториальная Гвинея Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз министры встречались в декабре прошлого года на полях Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка". Тогда же Лавров пригласил своего коллегу посетить с визитом РФ.
Республика Экваториальная Гвинея расположена в Центральной Африке на западном побережье континента. Эта страна входит в "большую тройку" экспортеров нефти среди государств Африки южнее Сахары.
Отношения между двумя странами были установлены в 1968 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ во время встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Экваториальная Гвинея заявила о готовности принять саммит Россия — Африка
20 декабря 2025, 16:15
 
В миреРоссияАфрикаСахараСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала