В Латвии готовят справки об "угрозах от русскоязычных", заявил экс-депутат - РИА Новости, 18.05.2026
00:33 18.05.2026
В Латвии готовят справки об "угрозах от русскоязычных", заявил экс-депутат

Панкратов: сейм Латвии готовит секретные справки об угрозах от русскоязычных

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Латвийский сейм регулярно готовит закрытые справки "об угрозах от русскоязычных", заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
По его словам, записки содержат конфиденциальную информацию и обсуждаются в рамках закрытых заседаний.
"Мне известно, что в Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об "угрозах, исходящих от русскоязычной среды", и на их основе выстраиваются предложения по дальнейшему ужесточению режима", - сказал Панкратов.
Обычно эти тексты не доходят до публичной стадии, но сама тенденция очевидна, "любая новая волна внешнеполитической напряженности автоматически приводит к тому, что на стол политикам кладут очередной пакет "мер безопасности", которые фактически направлены против русской общины", посетовал Панкратов.
Бывший депутат уверен, что такие документы не появляются "из ниоткуда", поскольку перед любым громким законопроектом проводится длительный этап подготовительных записок, докладов, внутренних заключений министерств и силовых структур.
Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 год. Он регулярно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
