Рейтинг@Mail.ru
Журналистку Ларину* заочно арестовали - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 18.05.2026 (обновлено: 15:58 18.05.2026) дополняется ...
Журналистку Ларину* заочно арестовали

Журналистку Ларину заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Ларину* (Оксана Баршева*) за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
  • Против журналистки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
  • До возбуждения уголовного дела Баршеву* штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Ларину* (Оксана Баршева*, признана иноагентом) за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Против журналистки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), сообщала пресс-служба столичного главка СК РФ в сентябре 2025 года.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В России переобъявили в розыск иноагента Кара-Мурзу*
7 мая, 07:19
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - огласила решение судья.
До возбуждения уголовного дела Баршеву* штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность.
Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
Журналистка объявлена в федеральный розыск.
* Лицо, признанное иноагентом в России
Юрий Мамин* - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Режиссера Юрия Мамина* внесли в реестр иноагентов
24 апреля, 17:04
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала