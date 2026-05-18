Журналистку Ларину* заочно арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тверской суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Ларину* (Оксана Баршева*) за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
- Против журналистки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
- До возбуждения уголовного дела Баршеву* штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Ларину* (Оксана Баршева*, признана иноагентом) за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - огласила решение судья.
До возбуждения уголовного дела Баршеву* штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность.
Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
Журналистка объявлена в федеральный розыск.
* Лицо, признанное иноагентом в России
