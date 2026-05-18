СМИ: французская судоходная компания приостановила заказы на Кубу

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Французская судоходная компания CMA CGM остановила прием заказов на перевозку грузов на Кубу, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Французский судоходный гигант CMA CGM приостановил все заказы на Кубу и из Кубы", - пишет агентство, которому компания дала комментарий.
Как отмечает агентство, свое решение фирма обосновала указом президента США Дональда Трампа от 1 мая.
В CMA CGM добавили, что пристально наблюдают за ситуацией и будут адаптировать свои операции в соответствии с вводимыми правилами.
О прекращении приема заказов на Кубу из-за указа Трампа ранее сообщил немецкий морской перевозчик Hapag-Lloyd.
В мае Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.