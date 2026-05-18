Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в горах спасли группу туристов - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 18.05.2026 (обновлено: 11:15 18.05.2026)
В Крыму в горах спасли группу туристов

В Крыму спасли группу туристов, сбившихся с маршрута в горах

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramСпасатели провели мероприятия по поиску туристов в горах в Бахчисарайском районе Крыма
Спасатели провели мероприятия по поиску туристов в горах в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Спасатели провели мероприятия по поиску туристов в горах в Бахчисарайском районе Крыма
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахчисарайском районе Крыма спасли группу туристов, которые сбились с маршрута.
  • Спасатели сопроводили четырех человек к их автомобилю, медицинская помощь им не понадобилась.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Группу туристов спасли в горах в Бахчисарайском районе Крыма, они сбились с маршрута и не могли найти дорогу обратно, сообщает крымское главное управление МЧС РФ.
"Спасатели провели мероприятия по поиску туристов, а также сопроводили их к личному автомобилю. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, четыре человека сбились с маршрута и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно в горно-лесной местности в районе села Многоречье Бахчисарайского района.
Спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста. 29 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
С Эльбруса эвакуировали получившего травмы незарегистрированного туриста
28 апреля, 19:12
 
Республика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала