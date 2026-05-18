В Крыму в горах спасли группу туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Группу туристов спасли в горах в Бахчисарайском районе Крыма, они сбились с маршрута и не могли найти дорогу обратно, сообщает крымское главное управление МЧС РФ.
"Спасатели провели мероприятия по поиску туристов, а также сопроводили их к личному автомобилю. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, четыре человека сбились с маршрута и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно в горно-лесной местности в районе села Многоречье Бахчисарайского района.